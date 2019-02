Kabila en Tshisekedi praten over vorming van regeringscoalitie

'Als leider van de meerderheid in de nationale vergadering is president Kabila langsgegaan bij zijn opvolger om te spreken over de aanstelling van een regeringscoalitie', aldus een anonieme bron uit Kabila's entourage. 'Deze gesprekken openen de weg naar de aanstelling van een informateur of een eerste minister die belast wordt met de vorming van een coalitie om samen het land te leiden.'

'Het was de eerste ontmoeting tussen president Tshisekedi en zijn voorganger sinds de macht op 25 januari werd overgedragen', meldt de president zondagavond in een persbericht. Eerder deden op de sociale media al foto's en video's de ronde van de ontmoeting tussen de twee vroegere tegenstanders. 'Na een warme omhelzing hebben de twee prominenten bijna vier uur in alle openheid gesproken.'

Zaterdag hadden aanhangers van Kabila Tshisekedi 'een verantwoordelijk partnerschap' voor het beheer van het land voorgesteld. Tshisekedi werd dan wel uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen, maar in het parlement bezet zijn UDPS voorlopig slechts 32 van de 485 zitjes. Het front rond Kabila is goed voor 337 zetels, waardoor Tshisekedi niet anders kan dan samenwerken met zijn vroegere rivaal.

Ruim een maand na zijn beëdiging heeft Tshisekedi nog geen premier aangeduid. De Democratische Republiek Congo kende vorige maand zijn eerste vreedzame machtsoverdracht. In de weken na de stembusgang zetten onder meer de Congolese kerk en enkele Afrikaanse en westerse landen vraagtekens bij de winst van Tshisekedi, maar die kritiek is intussen verstomd.

Volgens de waarnemers van de kerk haalde een andere oppositiekandidaat, Martin Fayulu, ruim 60 pct van de stemmen, terwijl Tshisekedi goed was voor goed 20 pct. Analisten menen dat Tshisekedi's winst het resultaat is van een achterkamerdeal tussen de vorige en huidige president.