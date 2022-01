Een juridisch document waarvan de advocaten van de Britse prins Andrew geloven dat het een einde zal maken aan de rechtszaak tegen de royal, zal publiek gemaakt worden. Het gaat om een deal tussen de vrouw die hem van misbruik beschuldigt en de rijke zedendelinquent Jeffrey Epstein.

Andrew B Brettler, die de hertog vertegenwoordigt, had tijdens een eerdere zitting verklaard dat Virginia Giuffre, die de zoon van de koningin aanklaagt wegens aanranding, een 'schikkingsovereenkomst' had gesloten die een einde zou maken aan haar rechtszaak.

Giuffre klaagde de prins vorig jaar aan in New York, maar trof in 2009 al een schikking met Epstein. Volgens Giuffre had ook hij haar misbruikt en afgekocht. Zo kreeg ze 500.000 dollar van Epstein als ze ermee instemde geen zaken aan te spannen tegen eventuele andere betrokkenen.

De advocaat van Andrew probeert de rechter deze week te overtuigen om de zaak stop te zetten. Het is nog de vraag hoe bruikbaar de deal uit 2009 zal blijken. Er wordt veel discussie verwacht over de precieze betekenis van de bewoordingen in de schikking. Daarnaast werd de prins niet expliciet bij naam vernoemd in het document. Er staan naar verluidt alleen vage en algemene verwijzingen in naar personen uit de omgeving van Epstein, schrijft de Britse krant The Telegraph.

De advocaat van Giuffre heeft al gezegd dat de deal in zijn ogen niet relevant is voor het proces tegen Andrew. Er wordt dinsdag weer een zitting gehouden, die door Andrew naar verwachting niet live wordt gevolgd. De rechter kan meteen besluiten of de zaak kan doorgaan, maar zo'n besluit kan ook nog dagen op zich laten wachten.

De inmiddels 38-jarige Giuffre zegt dat ze als tiener door Epstein is 'uitgeleend' aan Andrew om misbruikt te worden. Ze zou in 2001 op drie gelegenheden seks hebben gehad met de zoon van de Britse koningin. Dat gebeurde naar verluidt in Londen, New York en op een privé-eiland van Epstein. De prins heeft dat steeds ontkend.

Andrew B Brettler, die de hertog vertegenwoordigt, had tijdens een eerdere zitting verklaard dat Virginia Giuffre, die de zoon van de koningin aanklaagt wegens aanranding, een 'schikkingsovereenkomst' had gesloten die een einde zou maken aan haar rechtszaak. Giuffre klaagde de prins vorig jaar aan in New York, maar trof in 2009 al een schikking met Epstein. Volgens Giuffre had ook hij haar misbruikt en afgekocht. Zo kreeg ze 500.000 dollar van Epstein als ze ermee instemde geen zaken aan te spannen tegen eventuele andere betrokkenen. De advocaat van Andrew probeert de rechter deze week te overtuigen om de zaak stop te zetten. Het is nog de vraag hoe bruikbaar de deal uit 2009 zal blijken. Er wordt veel discussie verwacht over de precieze betekenis van de bewoordingen in de schikking. Daarnaast werd de prins niet expliciet bij naam vernoemd in het document. Er staan naar verluidt alleen vage en algemene verwijzingen in naar personen uit de omgeving van Epstein, schrijft de Britse krant The Telegraph.De advocaat van Giuffre heeft al gezegd dat de deal in zijn ogen niet relevant is voor het proces tegen Andrew. Er wordt dinsdag weer een zitting gehouden, die door Andrew naar verwachting niet live wordt gevolgd. De rechter kan meteen besluiten of de zaak kan doorgaan, maar zo'n besluit kan ook nog dagen op zich laten wachten. De inmiddels 38-jarige Giuffre zegt dat ze als tiener door Epstein is 'uitgeleend' aan Andrew om misbruikt te worden. Ze zou in 2001 op drie gelegenheden seks hebben gehad met de zoon van de Britse koningin. Dat gebeurde naar verluidt in Londen, New York en op een privé-eiland van Epstein. De prins heeft dat steeds ontkend.