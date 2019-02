Juncker sluit Britse deelname aan Europese verkiezingen niet volledig uit

Juncker kan het zich naar eigen zeggen moeilijk voorstellen en zou het eerder als een historische grap beschouwen, zei hij in een interview met de Stuttgarter Zeitung, dat dinsdag verschijnt. 'Maar ik kan het niet uitsluiten'. Bij de brexit zijn al 'zoveel planningen overboord gegooid'.

'In wezen is de brexit alsof je in de rechtbank staat of op volle zee bevindt: je bent in Gods handen. En je weet nooit wanneer God ingrijpt', voegde Juncker eraan toe.

Groot-Brittannië wil volgens de huidige stand van zaken de EU eind maart verlaten. Een terugtrekkingsovereenkomst tussen premier Theresa May en de andere 27 EU-lidstaten is echter op fel verzet onthaald door het parlement van Londen. Naast een chaotische scheiding met verstrekkende economische gevolgen is daarom momenteel ook een uitstel van de exit denkbaar.

Als de brexit langer dan de zomer zou uitblijven, zouden de Britten eventueel opnieuw moeten deelnemen aan de Europese verkiezingen. Deze vindt plaats van 23 tot 26 mei 2019. In België is 26 mei de verkiezingsdatum.