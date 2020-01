In de Verenigde Staten gooit Julián Castro de handdoek in de ring voor de Democratische voorverkiezingen. Dat melden de Amerikaanse media.

"Vandaag is de dag dat ik, met pijn in het hart en met een grote dankbaarheid mijn campagne voor de presidentsverkiezingen stopzet", zei Castro in een videoboodschap. "Ik heb beslist dat het gewoonweg niet ons moment is" om de nominatie binnen te halen. Castro gaf aan dat hij niet stopt met vechten en zal blijven werken aan een Amerika waar iedereen telt, waar iedereen een goede baan, een goede gezondheid en een degelijke woonplaats kan hebben, aldus de New York Times.

De 45-jarige Castro, de voormalige burgemeester van San Antonio in Texas, was de enige Latino die een gooi deed naar de Democratische nominatie. In oktober zei hij al dat hij uit de race zou stappen als hij tegen het einde van de maand geen 800.000 dollar zou verzamelen. Hij slaagde daar uiteindelijk wel in, maar kon zich niet plaatsen voor het Democratisch debat in november. Hij was een van de enige kandidaten die een plan had voorgesteld om het probleem van de dakloosheid in Amerika op te lossen. Hij riep onder meer op voor een sterke stijging van de federale investeringen in woningen voor Amerikanen die op straat leven of moeite hebben om huur te betalen.

Na het vertrek van Castro maken nog 14 Democraten kans op de nominatie voor de presidentsverkiezingen op 3 november 2020. Veertien anderen gooiden al de handdoek in de ring, onder wie Beto O'Rourke, Kirsten Gillibrand en Kamala Harris. Volgens de meest recente peilingen zou Joe Biden de nominatie binnenhalen. Bernie Sanders staat op de tweede plaats, gevolgd door Elizabeth Warren, aldus realclearpolitics.com De eerste Democratische (en Republikeinse) voorverkiezing, traditioneel de caucus in Iowa, vindt plaats op 3 februari. De eerste grote hoop voorverkiezingen zijn op "super Tuesday" 3 maart. Op 14 januari vindt het volgende debat plaats, in Des Moines, Iowa.