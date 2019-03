Jonge politica beschuldigt Joe Biden van misplaatste kus

Dat gebeurde in het openbaar en zonder toestemming, zo zegt de 39-jarige Democrate Lucy Flores, voormalig verkozene in het Lagerhuis van Nevada. Biden staat erom bekend nogal handtastelijk met vrouwen om te springen.

Lucy Flores vertelt in een bijdrage op de website The Cut dat Joe Biden haar tijdens een verkiezingsbijeenkomst in 2014 kwam steunen toen ze een gooi deed naar de post van adjunct-gouverneur van Nevada. 'Terwijl ik diep ademhaalde en me voorbereidde om mijn visie aan de massa voor te stellen, voelde ik plots twee handen op mijn schouders. Ik stond als verstijfd: "waarom raakt de vice-president van de Verenigde Staten me aan"', schrijft ze. Daarop voelde Flores naar verluidt hoe Biden nog dichterbij kwam en haar achteraan op het hoofd een lange en dikke kus gaf. 'Mijn hersenen slaagden er niet in om te beseffen wat er gebeurde. Ik voelde me beschaamd, ik was geschokt en in de war', vervolgt de politica.

De 76-jarige Biden laat via een woordvoerder weten dat hij zich de feiten niet herinnert. Hij haast zich tegelijk om zijn grootste respect uit te spreken ten aanzien van Flores. 'Het is het volste recht van mevrouw Flores om haar herinneringen en haar bedenkingen te delen, en het feit dat ze dat kan doen, betekent een stap vooruit voor onze samenleving', klinkt het in een communiqué.

Biden, een van de veteranen van de Amerikaanse politiek, gaf eerder zelf nog tijdens een toespraak in Delaware toe dat hij 'tactiel' is ingesteld. 'Dat ben ik altijd al geweest. En dat bezorgt mij problemen', klonk het. Het gedrag van Biden zorgde inderdaad al eerder voor incidenten, zo ook tijdens de eedaflegging in 2015 van de toenmalige nieuwe minister van Defensie, Ashton Carter. Terwijl Carter een toespraak hield, legde Biden zijn handen op de schouders van de echtgenote van de nieuwe minister en hield hij zijn hoofd vlakbij haar wang.