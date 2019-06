Schrijver Jonathan Franzen woont dan wel aan de rand van Silicon Valley, hij bindt openlijk de strijd aan tegen de technologiereuzen. 'Apple zegt: fuck you, Jonathan Franzen.'

Nog voor we op de bel kunnen drukken, opent Jonathan Franzen al de deur. De wellicht belangrijkste Amerikaanse schrijver van deze tijd woont in Santa Cruz, Californië. Franzen (59), bekend van romans als De correcties (2001), Vrijheid (2010) en Zuiverheid (2015), treedt steeds vaker op de voorgrond als kritisch commentator bij de actualiteit. Eind vorig jaar bracht hij met Het einde van het einde van de wereld een reeks essays uit. Daarin komen drie belangrijke thema's aan bod: de vernietiging van de natuur en van - zijn stokpaardje - het vogelrijk, de verdediging van de literatuur en... de gevaren van de digitale technologie uit Silicon Valley. En dat terwijl hij enkele jaren geleden is verhuisd van New York naar de rand van de Valley.

...