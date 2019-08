Johnson ziet krappe meerderheid in parlement slinken

De kersverse Britse premier Boris Johnson ziet zijn toch al krappe meerderheid in het Parlement in Londen nog verder geslonken. Zijn partij verloor donderdag de tussentijdse verkiezingen in het district Brecon & Radnorshire, in het oosten van Wales.

Boris Johnson op 22 juli 2019.