Parler-ceo John Matze laakt de manier waarop techgiganten te werk gingen toen ze zijn sociale medium blokkeerden. 'Er wordt met twee maten gemeten.'

De bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari door woedende Trump-aanhangers heeft ook sporen nagelaten bij de sociale media. Vooral Parler, de 'rechtse Twitter', deelt in de klappen. Critici beschuldigen het bedrijf ervan geweldoproepen van gebruikers niet te hebben gemarkeerd of verwijderd en daardoor medeplichtig te zijn aan de escalatie. Nadat Parler uit de appwinkels van Google en Apple werd verwijderd, besliste Amazon zijn hostingservice aan het bedrijf op te schorten. Sindsdien is Parler niet meer bereikbaar. Parler heeft naar eigen zeggen zo'n 20 miljoen gebruikers. Omdat Twitter en Facebook hun beleid strenger maakten, accounts afsloten en fake news van waarschuwingen voorzagen, zijn veel gebruikers overgegaan naar Parler. John Matze probeert zijn platform zo snel mogelijk weer te activeren, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, zegt hij. 'Niet alleen Google, Apple en Amazon hebben ons gedumpt, maar ook veel andere aanbieders hebben hun deuren voor ons gesloten. Wat mij betreft was het een gecoördineerde actie. Je reinste concurrentievervalsing. Wij zijn de zondebok.' Hebben die bedrijven u over hun beslissing geïnformeerd? John Matze: Google heeft ons helemaal niet gewaarschuwd. Apple en Amazon gaven ons 24 uur de tijd om controle op berichten in te voeren. Maar de haatboodschappen waar zij naar verwezen, hadden we toen al verwijderd. Want uiteraard zijn zulke posts in strijd met ons beleid. Helaas werden op dat moment massaal veel nieuwe berichten gepost, omdat onze sms-provider Twilio ons eerder al had geblokkeerd. Zonder de verificatie-sms die je normaal nodig hebt om Parler te gebruiken, konden gebruikers ineens meerdere accounts aanmaken. We werden overspoeld met spam. Bij Twitter werd opgeroepen om ons te 'doen branden', en 600 medewerkers moesten meer dan 20.000 probleemberichten controleren. We hebben Apple en Amazon aangeboden om opruiende boodschappen automatisch op te sporen en te markeren. Daar hadden ze geen oren naar. Had u toch niet strenger moeten zijn? Er werd via Parler opgeroepen om mensen te executeren of te lynchen. De groep Right Wing Sting postte zelfs persoonlijke gegevens en adressen van tegenstanders. Matze: Je kunt ons niet verantwoordelijk stellen voor wat er op 6 januari is gebeurd. Toen al hadden wij de meeste haatberichten gemarkeerd of verwijderd waarvan Twitter screenshots had gedeeld - screenshots die natuurlijk níét werden verwijderd. Twitter is dus de plek waar die walgelijke haatboodschappen konden circuleren. En terwijl ook Telegram en Facebook gebruikt werden om haatberichten en fake news te verspreiden en op te roepen tot protest, kregen wij boze mails van mensen die de demonstraties hielpen organiseren maar die we al geblokkeerd hadden. Of neem de beslissing van Google: als ze dezelfde criteria gehanteerd hadden voor Twitter als voor ons, hadden ze dat platform eerst moeten verwijderen. Daar was #HangMikePence de vrijdag na de aanval op het Capitool de populairste hashtag in de Verenigde Staten. Maar alleen wij zijn offline gehaald. Er wordt met twee maten gemeten. Wat vindt u van Joe Biden? Matze: Zijn boodschap is dat Amerika moet herstellen, dat mensen toenadering moeten zoeken. Welnu, wie zegt dat Parler en zijn gebruikers van het net moeten verdwijnen, helpt Amerika niet vooruit. Ik weet niet wat Joe Biden daar persoonlijk over denkt, maar dat is wat zijn partij doet. Ik vind dat Biden moet veroordelen wat ons nu wordt aangedaan. Ik zou het toejuichen dat hij een stap in onze richting zet en een Parler- account opent. Dat zou tot toenadering en een publiek debat leiden. Helaas is het politieke klimaat zo verziekt dat ik me zoiets niet kan voorstellen. Het internet loopt over van haatboodschappen die de realiteit beïnvloeden. En daar wordt alleen Parler verantwoordelijk voor gesteld. U hanteert zelf ook niet het meest zachtaardige vocabulaire. Matze: Maar ik heb nooit gepleit voor geweld. En ik heb nooit gezegd dat andere bedrijven kapotgemaakt moesten worden. Ik heb gezegd dat Facebook het recht heeft om mensen te blokkeren, maar dat we dat niet zomaar hoeven te pikken. Ik heb altijd alleen maar geijverd voor concurrentievrijheid. De lui van Silicon Valley hebben nu aangetoond dat je alleen met hun zegen de concurrentie kunt aangaan. Ze willen niet van ons weten, maar bij gewone mensen zijn we erg geliefd. We hadden bijna 20 miljoen accounts en stonden op nummer één in de Amerikaanse App Store van Apple toen we eraf zijn gehaald. Als mensen het gevoel hebben dat ze overal worden geweerd, wat gebeurt er dan? Ze worden wanhopig. Ze worden gewelddadig. Je kunt mensen niet aan banden leggen tot ze zich onderwerpen. Je moet daar als samenleving over praten. Je moet publiekelijk in discussie treden en het goede voorbeeld geven. Naar verluidt heeft Trump een Parler-account. Klopt dat? Matze: Hij heeft in elk geval geen officiële account. Maar misschien was ook dat een van de redenen om Parler in de ban te doen: nu rest Trump online geen enkel forum meer.