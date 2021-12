De termijn voor de zaligverklaring van voormalig paus Johannes Paulus I is vrijdag vastgelegd door de Congregatie voor de Heilig- en Zaligsprekingsprocessen.

Dat heeft nieuwsportaal Vatican News bekendgemaakt.

Paus Franciscus is van plan om Johannes Paulus I volgend jaar op 4 september zalig te verklaren. Eerder had hij de weg voor de zaligverklaring vrijgemaakt door op 13 oktober een mirakel te erkennen. Dat is een noodzakelijke voorwaarde voor een zaligverklaring. Volgens Vatican News richtte een doodziek meisje in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zich in 2011 tot de overleden paus en genas ze daarna.

Paus Johannes Paulus I stierf onverwacht op 28 september 1978 op 65-jarige leeftijd. De doodsoorzaak is nooit helemaal uitgeklaard. Het pontificaat van de Siciliaan Albino Luciani kwam zo na amper 33 dagen ten einde. Het was een van de kortste uit de geschiedenis.

Dat heeft nieuwsportaal Vatican News bekendgemaakt.Paus Franciscus is van plan om Johannes Paulus I volgend jaar op 4 september zalig te verklaren. Eerder had hij de weg voor de zaligverklaring vrijgemaakt door op 13 oktober een mirakel te erkennen. Dat is een noodzakelijke voorwaarde voor een zaligverklaring. Volgens Vatican News richtte een doodziek meisje in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zich in 2011 tot de overleden paus en genas ze daarna. Paus Johannes Paulus I stierf onverwacht op 28 september 1978 op 65-jarige leeftijd. De doodsoorzaak is nooit helemaal uitgeklaard. Het pontificaat van de Siciliaan Albino Luciani kwam zo na amper 33 dagen ten einde. Het was een van de kortste uit de geschiedenis.