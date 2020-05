Voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) vindt dat België zich moet aansluiten bij het verzet van Oostenrijk, Nederland, Denemarken en Zweden tegen het Frans-Duitse akkoord over een relanceplan van 500 miljard euro.

'Je kan niet ontkennen dat er solidariteit moet zijn, maar dat kan nooit volgehouden solidariteit zijn zonder dat verantwoording wordt afgelegd', zei Van Overtveldt in De Ochtend op Radio 1.

Verschillende media bestempelen de houding van de Duitse bondskanselier Angela Merkel na het akkoord als een bocht ten opzichte van de zuiderse Europese landen, waarbij Merkel nu wel een transfer naar de armere EU-landen aanvaardt. Maar volgens Van Overtveldt gaat die bocht minder ver dan op het eerste zicht zou lijken. De vraag is of de middelen uit het fonds worden beschouwd als leningen of subsidies, legt het Europees parlementslid uit. Maar de tekst heeft het over 'budgettaire uitgaven', en dat kunnen ook leningen zijn, afhankelijk van het programma.

Van Overtveldt merkt op dat vier landen - Oostenrijk, Nederland, Denemarken en Zweden - al hebben verklaard dat het voor hen leningen moeten zijn. En voor hem moet België zich bij dat kwartet aansluiten. Er moet solidariteit zijn, zegt Van Overtveldt, maar geen volgehouden solidariteit zonder verantwoordelijkheid. Daarom is de N-VA'er principieel tegen giften.

Lees hier meer over de voorstellen van Macron en Merkel

'Je kan niet ontkennen dat er solidariteit moet zijn, maar dat kan nooit volgehouden solidariteit zijn zonder dat verantwoording wordt afgelegd', zei Van Overtveldt in De Ochtend op Radio 1.Verschillende media bestempelen de houding van de Duitse bondskanselier Angela Merkel na het akkoord als een bocht ten opzichte van de zuiderse Europese landen, waarbij Merkel nu wel een transfer naar de armere EU-landen aanvaardt. Maar volgens Van Overtveldt gaat die bocht minder ver dan op het eerste zicht zou lijken. De vraag is of de middelen uit het fonds worden beschouwd als leningen of subsidies, legt het Europees parlementslid uit. Maar de tekst heeft het over 'budgettaire uitgaven', en dat kunnen ook leningen zijn, afhankelijk van het programma. Van Overtveldt merkt op dat vier landen - Oostenrijk, Nederland, Denemarken en Zweden - al hebben verklaard dat het voor hen leningen moeten zijn. En voor hem moet België zich bij dat kwartet aansluiten. Er moet solidariteit zijn, zegt Van Overtveldt, maar geen volgehouden solidariteit zonder verantwoordelijkheid. Daarom is de N-VA'er principieel tegen giften.