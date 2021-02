De Amerikaanse president Joe Biden heeft dinsdagavond (plaatselijke tijd) de laatste eer betuigd aan politieagent Brian Sicknick, die overleed aan verwondingen die hij opliep tijdens de bestorming van het Capitool door aanhangers van oud-president Donald Trump op 6 januari.

De urne met de asse van Sicknick is opgebaard in het Capitool, een zeldzame eer die doorgaans voorbehouden is aan politieke grootheden.

Die urne, samen met een in drieën gevouwen vlag, werd neergezet onder de iconische koepel van het parlementsgebouw in Washington dat hij hielp te beschermen.

Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi en de Democratische senaatsfractievoorzitter Chuck Schumer maakten vrijdag bekend dat Sicknick in het Capitool zou worden opgebaard. De ceremonie begon om 21.30 uur van overlijden, een dag na de bestorming, waarna Sicknicks collega's van de Capitoolpolitie hun gesneuvelde collega de laatste groet konden brengen.

'Hoop om te helen'

De nabestaanden dankten Pelosi en Schumer 'voor het verlenen van deze historische eer aan onze gevallen Amerikaanse held. We willen ook onze waardering tonen aan de miljoenen mensen die ons hebben gesteund en met ons meeleven in deze moeilijke tijd. Om te weten dat onze persoonlijke tragedie en ons verlies door ons land wordt gedeeld, geeft ons hoop op helen'.

Sicknick, die later wordt begraven op het nationaal militair ereveld in Arlington, stierf de dag na de gewelddadige bestorming van het parlementsgebouw aan verwondingen die hij die voorgaande dag had opgelopen. Twee getuigen stelden dat hij met een brandblusapparaat was geslagen, hoewel dat tot dusver niet officieel is bevestigd.

Hij is een van vijf dodelijke slachtoffers van de bestorming.

De politie weet nog niet wie agent Sicknick de fatale verwondingen heeft toegebracht.

De urne met de asse van Sicknick is opgebaard in het Capitool, een zeldzame eer die doorgaans voorbehouden is aan politieke grootheden.Die urne, samen met een in drieën gevouwen vlag, werd neergezet onder de iconische koepel van het parlementsgebouw in Washington dat hij hielp te beschermen. Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi en de Democratische senaatsfractievoorzitter Chuck Schumer maakten vrijdag bekend dat Sicknick in het Capitool zou worden opgebaard. De ceremonie begon om 21.30 uur van overlijden, een dag na de bestorming, waarna Sicknicks collega's van de Capitoolpolitie hun gesneuvelde collega de laatste groet konden brengen. De nabestaanden dankten Pelosi en Schumer 'voor het verlenen van deze historische eer aan onze gevallen Amerikaanse held. We willen ook onze waardering tonen aan de miljoenen mensen die ons hebben gesteund en met ons meeleven in deze moeilijke tijd. Om te weten dat onze persoonlijke tragedie en ons verlies door ons land wordt gedeeld, geeft ons hoop op helen'. Sicknick, die later wordt begraven op het nationaal militair ereveld in Arlington, stierf de dag na de gewelddadige bestorming van het parlementsgebouw aan verwondingen die hij die voorgaande dag had opgelopen. Twee getuigen stelden dat hij met een brandblusapparaat was geslagen, hoewel dat tot dusver niet officieel is bevestigd. Hij is een van vijf dodelijke slachtoffers van de bestorming. De politie weet nog niet wie agent Sicknick de fatale verwondingen heeft toegebracht.