De Amerikaanse president Joe Biden heeft donderdag op de eerste verjaardag van de bestorming van het Capitool erg hard uitgehaald naar zijn voorganger Donald Trump. Die heeft een web van leugens gecreëerd en verspreid en zo de aanzet gegeven voor de bestorming van het Capitool. Biden riep de Amerikanen ook op de keuze te maken over in wat soort land ze willen leven: een van leugens en geweld, of een waarin de waarheid wordt nagestreefd.

Biden en zijn vicepresident Kamala Harris spraken de Amerikanen donderdagochtend (plaatselijke tijd) toe vanuit de Statue Hall in het Capitool, waar ooit het Huis van Afgevaardigden zetelde. Biden haalde zwaar uit naar Trump, maar noemde zijn voorganger niet bij naam. Hij sprak daarentegen over 'de vorige president'. Aan de pers zei hij achteraf dat hij van zijn toespraak 'geen hedendaagse politieke strijd' wilde maken, schrijft CNN.

In zijn toespraak benadrukte de president dat Donald Trump de eerste president in de geschiedenis was die zich heeft verzet tegen een vreedzame overdracht van de macht. Hij heeft geweld willen gebruiken, maar hij heeft gefaald, aldus Biden. 'En we moeten verzekeren dat zoiets nooit meer kan gebeuren.'

'De vorige president heeft een web van leugens gecreëerd en verspreid over de verkiezingen van 2020. Hij verkiest macht boven principes en vindt zijn eigen belangen belangrijker dan de belangen van het land. Zijn beschadigde ego betekende meer voor hem dan de Grondwet. Hij kon niet aanvaarden dat hij verloren was', aldus de Democraat. 'Hij heeft als eerste president ooit de wil van het volk verworpen.'

Het huidige staatshoofd beschreef ook hoe de 'de vorige president in een private eetkamer zat in het Witte Huis en naar de televisie keek zonder urenlang niets te doen, terwijl de politie werd aangevallen, levens in gevaar waren en de hoofdstad van de natie belegerd werd'.

Excuus om waarheid te verdoezelen

Biden wijst ook op drie grote leugens die Trump maandenlang opbouwde en ook verspreidde. Zo heeft hij het volk willen wijsmaken dat de opstand had plaatsgevonden op de verkiezingsdag. 'Was dat wat jullie dachten toen jullie jullie stem uitbrachten die dag, toen jullie jullie belangrijkste plicht als burger uitvoerden', aldus Biden, die benadrukt dat Trump de geschiedenis probeerde te herschrijven. En dat terwijl meer Amerikanen dan ooit hun stem uitbrachten op 3 november 2020.

De tweede leugen was dat de ex-president en zijn aanhangers verklaarden dat de verkiezingsresultaten niet betrouwbaar waren. 'Nog voor de eerste stem werd uitgebracht, zaaide de vorige president al twijfel over de verkiezingsresultaten. Hij bouwde zijn leugen maandenlang op, zonder zich te baseren op feiten. Hij was op zoek naar een excuus, een voorwendsel, om de waarheid te verdoezelen', aldus Biden.

Dat Trump en anderen de geweldplegers van 6 januari patriotten noemden, is volgens Biden de derde grote leugen. De echte patriotten waren de 150 miljoen Amerikanen die op een vreedzame manier hun stem uitbrachten, stelt hij.

Keuze maken

De Democraat benadrukte ook dat de Amerikanen nu een keuze moeten maken. 'Worden we een natie die aanvaardt dat politiek geweld de norm is? Worden we een natie waarin we toelaten dat partijdige verkiezingsfunctionarissen de wil van het volk omverwerpen? Worden we een volk dat leeft in de schaduw van leugens in plaats van in het licht van de waarheid?', vroeg hij aan de Amerikanen. 'De weg vooruit is om de waarheid te erkennen en ernaar te leven.'

Biden besloot met de boodschap dat 6 januari 'niet het einde is van de democratie, maar het begin van een wedergeboorte van vrijheid en fair play'. Een democratie is niet eenvoudig of vanzelfsprekend, maar Biden belooft zijn natie te verdedigen. 'Ik zal niet toelaten dat iemand een mes op de keel van de democratie houdt.'

Biden en zijn vicepresident Kamala Harris spraken de Amerikanen donderdagochtend (plaatselijke tijd) toe vanuit de Statue Hall in het Capitool, waar ooit het Huis van Afgevaardigden zetelde. Biden haalde zwaar uit naar Trump, maar noemde zijn voorganger niet bij naam. Hij sprak daarentegen over 'de vorige president'. Aan de pers zei hij achteraf dat hij van zijn toespraak 'geen hedendaagse politieke strijd' wilde maken, schrijft CNN. In zijn toespraak benadrukte de president dat Donald Trump de eerste president in de geschiedenis was die zich heeft verzet tegen een vreedzame overdracht van de macht. Hij heeft geweld willen gebruiken, maar hij heeft gefaald, aldus Biden. 'En we moeten verzekeren dat zoiets nooit meer kan gebeuren.' 'De vorige president heeft een web van leugens gecreëerd en verspreid over de verkiezingen van 2020. Hij verkiest macht boven principes en vindt zijn eigen belangen belangrijker dan de belangen van het land. Zijn beschadigde ego betekende meer voor hem dan de Grondwet. Hij kon niet aanvaarden dat hij verloren was', aldus de Democraat. 'Hij heeft als eerste president ooit de wil van het volk verworpen.' Het huidige staatshoofd beschreef ook hoe de 'de vorige president in een private eetkamer zat in het Witte Huis en naar de televisie keek zonder urenlang niets te doen, terwijl de politie werd aangevallen, levens in gevaar waren en de hoofdstad van de natie belegerd werd'. Biden wijst ook op drie grote leugens die Trump maandenlang opbouwde en ook verspreidde. Zo heeft hij het volk willen wijsmaken dat de opstand had plaatsgevonden op de verkiezingsdag. 'Was dat wat jullie dachten toen jullie jullie stem uitbrachten die dag, toen jullie jullie belangrijkste plicht als burger uitvoerden', aldus Biden, die benadrukt dat Trump de geschiedenis probeerde te herschrijven. En dat terwijl meer Amerikanen dan ooit hun stem uitbrachten op 3 november 2020. De tweede leugen was dat de ex-president en zijn aanhangers verklaarden dat de verkiezingsresultaten niet betrouwbaar waren. 'Nog voor de eerste stem werd uitgebracht, zaaide de vorige president al twijfel over de verkiezingsresultaten. Hij bouwde zijn leugen maandenlang op, zonder zich te baseren op feiten. Hij was op zoek naar een excuus, een voorwendsel, om de waarheid te verdoezelen', aldus Biden. Dat Trump en anderen de geweldplegers van 6 januari patriotten noemden, is volgens Biden de derde grote leugen. De echte patriotten waren de 150 miljoen Amerikanen die op een vreedzame manier hun stem uitbrachten, stelt hij. De Democraat benadrukte ook dat de Amerikanen nu een keuze moeten maken. 'Worden we een natie die aanvaardt dat politiek geweld de norm is? Worden we een natie waarin we toelaten dat partijdige verkiezingsfunctionarissen de wil van het volk omverwerpen? Worden we een volk dat leeft in de schaduw van leugens in plaats van in het licht van de waarheid?', vroeg hij aan de Amerikanen. 'De weg vooruit is om de waarheid te erkennen en ernaar te leven.' Biden besloot met de boodschap dat 6 januari 'niet het einde is van de democratie, maar het begin van een wedergeboorte van vrijheid en fair play'. Een democratie is niet eenvoudig of vanzelfsprekend, maar Biden belooft zijn natie te verdedigen. 'Ik zal niet toelaten dat iemand een mes op de keel van de democratie houdt.'