Toekomstig Amerikaans president Joe Biden krijgt binnenkort net als huidig president Donald Trump de zogenoemde Dagelijkse Brief met geheime informatie.

Het Witte Huis verleende de officiële goedkeuring, melden Amerikaanse media. De brief is een verzameling documenten met veiligheidsinformatie die is verzameld door de geheime diensten.

Met het besluit heeft Biden toegang tot de nieuwste geheime info over de belangrijkste wereldwijde bedreigingen voor de nationale veiligheid. De toegang van Biden tot de gegevens versoepelt de machtsoverdracht.

Trump weigerde de afgelopen weken nog elke medewerking, maar daar kwam een etmaal geleden een einde aan. Hij weigert echter nog steeds Biden als winnaar van de verkiezingen van 3 november te erkennen. Volgens hem was er sprake van grootscheepse fraude, maar hij heeft dat niet hard gemaakt.

