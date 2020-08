De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft senator Kamala Harris gekozen als running mate voor de presidentsverkiezingen van november. Als Biden wint, wordt Harris zijn vicepresident.

De Biden-campagne maakte de keuze dinsdag bekend aan haar aanhangers. De 55-jarige Harris probeerde vorig jaar de Democratische presidentsnominatie in de wacht te slepen, maar staakte haar campagne begin december.

Momenteel is Harris nog senator namens de staat Californië. Eerder was ze openbaar aanklager in San Francisco en minister van Justitie van Californië, de eerste zwarte vrouw die die positie bekleedde. Nu wordt Harris de eerste zwarte vrouw én de eerste persoon met een Aziatische achtergrond die als genomineerde op de stembiljetten verschijnt namens een van de twee grote partijen in de VS. Harris is de dochter van immigranten uit Jamaica en India.

In een tweet schrijft Biden dinsdag dat Harris 'een onbevreesde strijder voor de gewone man, en een van de beste publieke dienaren van het land' is. Ze werkte eerder al samen met Joe Bidens inmiddels overleden zoon Beau, vervolgt hij.

Back when Kamala was Attorney General, she worked closely with Beau. I watched as they took on the big banks, lifted up working people, and protected women and kids from abuse. I was proud then, and I'm proud now to have her as my partner in this campaign. — Joe Biden (@JoeBiden) August 11, 2020

Op haar beurt schrijft Harris dat het een 'eer' is om naast Biden op het stembiljet te staan, en dat hij 'een Amerika zal bouwen dat onze idealen waarmaakt'. Biden en Harris zullen woensdag samen een toespraak houden, zo maakte zijn campagne bekend.

Joe Biden en Kamala Harris fel in debat, op 27 juni 2019. © Reuters

Botsing tijdens debat

Biden, zelf voormalig vicepresident onder Barack Obama, beloofde eerder dit jaar om een vrouw te kiezen als running mate. Sinds door de hele Verenigde Staten protesten tegen racisme en politiegeweld uitbraken, klonk een steeds luidere roep om te kiezen voor een zwarte vrouw. Harris werd tijdens de maandenlange zoektocht van Biden altijd al gezien als een van de favorieten.

Daarbij speelde wel mee dat Biden en Harris tijdens een Democratisch verkiezingsdebat in juni 2019 flink botsten toen het over racisme ging. Harris wees erop dat Biden in de jaren '70 een tegenstander was geweest van het inzetten van bussen om de rassenscheiding op scholen te verminderen. Ook noemde ze het 'kwetsend' dat Biden zich positief had uitgesproken over zijn samenwerking met twee senatoren die pro-segregatie waren. Biden zei na het debat dat Harris zijn uitspraken had verdraaid, maar zij werd wel gezien als grote winnaar van het debat, ten koste van de gewezen vicepresident. Het leverde Harris een flinke sprong in de peilingen op, die echter kortstondig bleek.

Een adviseur van Biden beklaagde zich er twee weken geleden nog over dat Harris geen 'spijt' had betuigd van haar optreden tijdens het debat. Maar dat lijkt uiteindelijk dus geen breekpunt te zijn geweest in de gesprekken over het vicepresidentschap. Harris sprak in maart al officieel haar steun uit voor de kandidatuur van Biden.

Nominatie bevestigd op conventie

De 55-jarige Harris is ruim twee decennia jonger dan Joe Biden (77). Juist vanwege Bidens leeftijd werd zijn keuze voor het vicepresidentschap gezien als extra belangrijk. Zelf zei Biden al dat hij op zoek was naar een vrouw die 'vanaf dag één gereed is om president te zijn'. Als hij wordt verkozen, zal Biden de oudste zittende president zijn die de VS ooit heeft gehad. Aan het einde van zijn twee termijnen was Ronald Reagan, tot nu toe de oudste, nog iets jonger dan Biden zou zijn aan het begin van zijn eerste termijn.

Naast Harris werden namen als Elizabeth Warren, Tammy Duckworth (beiden senator), Karen Bass (afgevaardigde), Gretchen Whitmer (gouverneur) en Susan Rice (veiligheidsadviseur onder Obama) genoemd als mogelijke kandidaten voor het vicepresidentschap.

Biden stelde zijn definitieve keuze lang uit. Volgende week vindt de Democratische Nationale Conventie plaats, het evenement waarop de nominatie van Biden en Harris zal worden geformaliseerd. Door de coronacrisis wordt de conventie dit jaar virtueel georganiseerd, met videotoespraken van prominenten als Michelle en Barack Obama, Bill en Hillary Clinton, Bernie Sanders en Nancy Pelosi.

