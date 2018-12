Jeremy Corbyn: 'Of ik soms medelijden heb met Theresa May? Ik ben een fatsoenlijk mens'

De sociaaldemocratie heeft het in heel Europa moeilijk en ook in zijn eigen partij is er veel verzet tegen Labourvoorzitter Jeremy Corbyn. Toch wanhoopt hij niet. 'Als een linkse partij een coherent antibesparingsbeleid verdedigt, zal ze erg populair worden.'