Java en Papoea-Nieuw-Guinea beide getroffen door aardbevingen

De beving deed zich voor op ongeveer 40 kilometer ten noordoosten van de stad Sumberanyar, in het oosten van Java, op een diepte van 10,3 kilometer. Over mogelijke schade of slachtoffers is nog niets bekend.

Sulawesi, een ander eiland op Indonesië, werd eind september nog getroffen door een zware aardbeving en tsunami. Daarbij kwamen meer dan 2.000 mensen om het leven.

Ook Papoea-Nieuw-Guinea is donderdag in de vroege ochtend getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 7 op de schaal van Richter, zo bericht het Amerikaanse geologisch instituut (USGS).

De aarde beefde omstreeks 6.48 uur lokale tijd. Het epicentrum bevond zich op zo'n 124 kilometer ten oosten van de havenstad Kimbe, op 39,5 kilometer diepte. Er werd een tsunami-alarm afgekondigd.