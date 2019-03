Italië sluit zich aan bij Nieuwe Zijderoute, ondanks Europees wantrouwen tegen Chinese invloed

Italië is het eerste G7-land dat tekent voor een rol in het omvangrijke Chinese infrastructuurproject. De populistische regering in Rome wil de kwakkelende economie weer op gang brengen en had de rode loper uitgerold voor Xi.

De groeiende Chinese invloed wordt in het westen met argusogen bekeken, maar vicepremier Luigi Di Maio zei dat Rome de economische belangen van Italië voorop moet stellen. 'Dit is een erg belangrijke dag voor ons', zei Di Maio, die namens zijn regering het zogenoemde memorandum van overeenstemming ondertekende. 'Italië heeft gewonnen en het Italiaanse bedrijfsleven heeft gewonnen.'

Italiaanse en Chinese bedrijven tekenden tien deals. Een van de bedrijven die profiteert, is Ansaldo, dat een contract tekende om turbines te maken. Ook zijn nog eens negentien overeenkomsten getekend door vertegenwoordigers van de landen. Die hebben betrekking op uiteenlopende zaken, zoals de aanpak van belastingontduiking en de Italiaanse fruitexport naar China.