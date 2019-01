Italië neemt door schepen geredde moeders en kinderen op

Vicepremier Luigi Di Maio riep Malta vrijdag op de vrouwen en kinderen aan land te laten gaan en ze dan naar Italië te sturen. 'We nemen ze op. We zijn nog maar eens, zoals altijd, bereid heel Europa een les in menselijkheid te geven', zei Di Maio op Facebook.

Sinds het aantreden van de Italiaanse regering in de zomer van 2018 laat Rome civiele reddingsschepen niet meer in de havens van het land toe. Daarmee zet het de private redding op zee aanzienlijk onder druk.

De twee schepen van de Duitse organisaties Sea-Watch en Sea-Eye zijn sinds dagen met in totaal 49 bootvluchtelingen op zee geblokkeerd. Ook Duitse steden hebben zich bereid verklaard migranten op te nemen.