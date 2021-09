Een Italiaanse rechter op Sardinië heeft de voormalige Catalaanse president Carles Puigdemont vrijgelaten.

Dat meldt persbureau ANSA.

Rechter Plinia Azzena benadrukte dat de arrestatie van Puigdemont donderdagavond legaal was, maar aangezien het openbaar ministerie van oordeel was dat het niet nodig was Puigdemont om veiligheidsredenen in de gevangenis te houden of huisarrest op te leggen, werd zijn vrijlating bevolen.

Puigdemont 'zou vrijdag al uit de gevangenis kunnen worden vrijgelaten', verklaarde zijn advocaat Agostinangelo Marra. Nu moet nog beslist worden of Puigdemont aan Spanje moet worden uitgeleverd. Voorlopig mag hij Sardinië niet verlaten.

Onschendbaarheid

Puigdemont werd donderdagavond bij zijn aankomst op Sardinië opgepakt. Hij was van plan op het eiland deel te nemen aan een lokale politieke meeting.

Tegen de voormalige Catalaanse president, die sinds oktober 2017 in België woont, liep een internationaal arrestatiebevel. Spanje wil hem vervolgen voor zijn rol bij de mislukte afscheiding van Catalonië. Hij riskeert een celstraf van 25 jaar. Eerder dit jaar had het Europees Parlement de onschendbaarheid van Puigdemont opgeheven. Puigdemont heeft dat juridisch aangevochten, maar er is nog geen definitieve uitspraak.

