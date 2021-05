In de moeizame regeringsvorming in Israël wordt een coalitie zonder huidig premier Benjamin Netanyahu waarschijnlijker.

Naftali Bennett van de radicaalrechtse partij Yamina zou zich verbinden aan oppositieleider Yaïr Lapid van centrumpartij Yesh Atid, zo melden Israëlische media.

Bennett zou zijn partijleden zondagvoormiddag op de hoogte brengen van de keuze. Er zou een overeenkomst zijn met Lapid over een roterend premierschap. Bennett zou twee jaar premier zijn, waarna Lapid de volgende twee jaar voor zijn rekening zou nemen. Uit de verkiezingen van 23 maart kwam geen duidelijke meerderheid naar voren. Netanyahu slaagde er niet in om een nieuwe regering te vormen, waarna president Reuven Rivlin de opdracht begin deze maand doorschoof naar Lapid. Diens partij is de op een na grootste na de Likoed-partij van Netanyahu.

Lapid mikt op een coalitie van linkse, rechtse en centrumpartijen, verenigd tegen de van corruptie beschuldigde Netanyahu. Die minderheidsregering zou steun nodig hebben van de Arabische parlementsleden in de Knesset. Het mandaat van Lapid om een regering te vormen, loopt nog tot woensdag middernacht.

Netanyahu was premier van Israël van 1996 tot 1999 en vanaf 2009 opnieuw zonder onderbreking.

