De Israëlische procureur-generaal Avichai Mandelblit heeft donderdag het verzoek van premier Benjamin Netanyahu om zijn zitting uit te stellen, verworpen. Die zitting kadert in het onderzoek naar de beschuldigingen van corruptie.

De procureur liet weten dat er 'geen reden is om het verzoek te accepteren en de vastgelegde data voor de zitting te veranderen'.

In mei had Mandelblit de datum waarop Netanyahu zich moet verantwoorden voor de beschuldigingen van corruptie, fraude en het misbruik van vertrouwen nog uitgesteld naar 2 en 3 oktober. Dat was omdat 'omdat het Knesset wordt ontbonden en er verkiezingen zijn op 17 september'. De zitting vindt nu op een 'redelijke' datum na de verkiezingen plaats en zal niet meer uitgesteld worden, 'zelfs niet met één dag', klinkt het.

Nadat Netanyahu er niet in slaagde om na zijn verkiezingsoverwinning op 9 april een coalitie te vormen, moest hij het parlement ontbinden om te vermijden de voorzitter iemand anders toelaat om een regering te vormen zonder hem. Daardoor moeten de Israëli's opnieuw naar de stembus.