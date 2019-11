De Israëlische premier Benjamin Netanyahu wordt aangeklaagd voor omkoping, fraude en misbruik van vertrouwen. Dat heeft de Israëlische krant Haaretz gemeld.

Procureur-generaal Avichai Mandelblit maakte de beslissing donderdag bekend in het hoofdkantoor van het ministerie van Justitie in Jeruzalem. Het is voor het eerst dat een zittende Israëlische premier voor dergelijke feiten wordt aangeklaagd, schrijft Haaretz.

De aanklachten tegen Netanyahu hebben betrekking op drie verschillende corruptiezaken, die bekendstaan als Zaak 1000, 2000 en 4000. De bekendste zaak is die rond de telecomgroep Bezeq. Netanyahu zou in zijn periode als minister van Telecom financiële voordelen ten belope van 1 miljard sjekel (261 miljoen euro) hebben toegekend aan dat bedrijf. In ruil moest de tot de onderneming behorende nieuwssite Walla positief berichten over hem en zijn familie.

Daarnaast heeft de rechts-conservatieve politicus mogelijk geprobeerd om ook met de regeringskritische krant Jediot Achronot een akkoord te sluiten om tot een positievere berichtgeving te komen.

In een andere corruptiezaak zouden Netanyahu en zijn familie tussen 2007 en 2016 geschenken ter waarde van ongeveer 230.000 euro onder de vorm van sigaren, champagne en juwelen hebben aanvaard van twee miljardairs in ruil voor gunsten. Volgens politiebronnen zou het gaan om de Australische ondernemer James Packer en de Israëlische filmproducent Arnon Milchan.

'Heksenjacht'

Netanyahu ontkent de beschuldigingen en spreekt, zoals wel meer in opspraak gekomen leiders, van een "heksenjacht". De aanklachten komen er op een moment dat Israël een politieke crisis heerst. Netanyahu was er na de verkiezingen in september niet in geslaagd een nieuwe coalitie op de been te brengen. Woensdag heeft ook Benny Gantz, de partijleider van Blauw-Wit, de handdoek in de ring gegooid.

De Knesset heeft nu 21 dagen de tijd om een meerderheid van 61 parlementsleden te vinden die een kandidaat-premier steunt, waarna er binnen de 14 dagen een regering moet worden gevormd. Als dat niet lukt, komen er nieuwe verkiezingen.

'Bibi' heeft eerder al duidelijk gemaakt dat een inverdenkingstelling voor hem geen reden vormt om zijn politieke ambities opzij te schuiven. Volgens de Israëlische wetgeving is hij enkel verplicht om ontslag te nemen uit een politieke functie als een rechtbank hem schuldig bevindt. Het duurt mogelijk nog twee jaar voordat het proces tegen hem van start gaat. Op omkoping staat in Israël een maximale gevangenisstraf van tien jaar. Fraude en misbruik van vertrouwen kan een celstraf van drie jaar opleveren.