Het Israëlische leger heeft zaterdag een aanval uitgevoerd op een gebouw van een tiental verdiepingen in de Gazastrook dat de Qatarese zender al-Jazeera en het Amerikaanse persbureau AP (Associated Press) huisvest, zo is ter plaatse vastgesteld. Op verschillende plaatsen in de wereld vonden zaterdag protesten plaats.

'Een Israëlische aanval heeft de toren vernield zijn', schreef Jon Gambrell, een journalist van het Amerikaanse persbureau, op Twitter. 'Het leger verwittigde de eigenaar van de toren met de lokalen van AP dat het gebouw het doelwit van een aanval zou zijn', had hij kort daarvoor geschreven.

Journalisten van AFP zagen hoe het dertien verdiepingen tellende gebouw door verscheidene raketten werd verpulverd. Al-Jazeera bevestigde op Twitter dat het zijn lokalen in dit gebouw had, en het zond rechtstreeks de beelden van de instortende toren in een stofwolk uit. 'Bommen kunnen op ons kantoor vallen. We zijn de trappen vanop de elfde verdieping afgerend en zien het gebouw nu van ver', had Fares Akram, een correspondent voor AP in de Gazastrook, kort daarvoor getwitterd.

Protesten

Niettegenstaande een verbod daartoe, probeerden mensen zaterdag in Parijs verzamelen te blazen om een pro-Palestijnse betoging te houden, zo hebben Franse media bericht.

De organisatoren van de betoging hebben beslist zich niet aan het verbod te houden. Zowat 4.200 politiemensen proberen al meer dan een uur betogers uiteen te drijven die verzamelen willen blazen aan Barbès-Rochechouart. De politie zet daarbij het waterkanon en traangas in, aldus de krant Le Parisien. Betogers gooien dan weer met projectielen.

Elders in Frankrijk, zoals in het noordelijke Rijsel, vinden wel toegelaten betogingen plaats. Ook op verschillende andere plaatsen in Europa was er zaterdag protest. Duizenden mensen namen deel aan optochten in bijvoorbeeld Madrid, Londen, Genève, Berlijn, Hamburg, Den Haag en Brussel.

Ook in Irak en Tunesië betuigenden betogers hun steun aan de Palestijnen.

'Een Israëlische aanval heeft de toren vernield zijn', schreef Jon Gambrell, een journalist van het Amerikaanse persbureau, op Twitter. 'Het leger verwittigde de eigenaar van de toren met de lokalen van AP dat het gebouw het doelwit van een aanval zou zijn', had hij kort daarvoor geschreven.Journalisten van AFP zagen hoe het dertien verdiepingen tellende gebouw door verscheidene raketten werd verpulverd. Al-Jazeera bevestigde op Twitter dat het zijn lokalen in dit gebouw had, en het zond rechtstreeks de beelden van de instortende toren in een stofwolk uit. 'Bommen kunnen op ons kantoor vallen. We zijn de trappen vanop de elfde verdieping afgerend en zien het gebouw nu van ver', had Fares Akram, een correspondent voor AP in de Gazastrook, kort daarvoor getwitterd. Niettegenstaande een verbod daartoe, probeerden mensen zaterdag in Parijs verzamelen te blazen om een pro-Palestijnse betoging te houden, zo hebben Franse media bericht.De organisatoren van de betoging hebben beslist zich niet aan het verbod te houden. Zowat 4.200 politiemensen proberen al meer dan een uur betogers uiteen te drijven die verzamelen willen blazen aan Barbès-Rochechouart. De politie zet daarbij het waterkanon en traangas in, aldus de krant Le Parisien. Betogers gooien dan weer met projectielen.Elders in Frankrijk, zoals in het noordelijke Rijsel, vinden wel toegelaten betogingen plaats. Ook op verschillende andere plaatsen in Europa was er zaterdag protest. Duizenden mensen namen deel aan optochten in bijvoorbeeld Madrid, Londen, Genève, Berlijn, Hamburg, Den Haag en Brussel.Ook in Irak en Tunesië betuigenden betogers hun steun aan de Palestijnen.