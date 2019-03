Israël start luchtaanvallen op Gazastrook

Het Israëlische leger is maandagnamiddag gestart met luchtaanvallen op de Gazastrook als reactie op een raketaanval in de buurt van Tel Aviv, waarbij zeven gewonden vielen. Dat hebben getuigen en het Israëlische leger gemeld. Premier Benjamin Netanyahu liet maandag vanuit de VS weten dat Israël op 'een expliciete manier' zal reageren op de raketaanval.

'Israël zal dit niet tolereren, ik zal dit niet tolereren', aldus Netanyahu tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump in Washington. 'We gaan doen wat wel altijd doen, ons volk en onze staat verdedigen.' Trump, die net maandag een verklaring ondertekende waarin hij de soevereiniteit van Israël over de Golanhoogte erkent, noemde de aanval 'verachtelijk'

. Netanyahu liet maandag weten dat hij zijn bezoek aan de VS met enkele uren inkort vanwege de raketaanval, om de operaties in Israël van dichtbij op te volgen. Israëlische helikopters hebben maandagnamiddag volgens getuigen minstens drie aanvallen uitgevoerd in het westen van de Gazastrook tegen een site van de gewapende tak van Hamas, de islamitische politieke beweging die de Gazastrook bestuurt.

Veiligheidsbronnen op de Gazastrook meldden dan weer dat Israëlische gevechtsvliegtuigen twee militaire faciliteiten en trainingscentra in Gaeza-stad hebben aangevallen. Ziekenhuizen op de Gazastrook werden in een hoge staat van paraatheid gebracht. Hamas had uit voorzorg verschillende gebouwen en militaire posten ontruimd. Er zijn tot nu toe geen meldingen van gewonden. Bij een raketaanval op een woning in Tel Aviv vielen maandag zeven gewonden, onder wie ook kinderen.