Israël en de Verenigde Arabische Emiraten hebben, na Amerikaanse bemiddeling, hun diplomatieke relaties hersteld. Dat meldt de Amerikaanse president Donald Trump op Twitter.

De deal bepaalt onder meer dat Israël zich niet langer soeverein verklaart over door Palestijnen bewoonde gebieden op de Westelijke Jordaanoever, blijkt uit de mededeling die Trump verspreidt.

Trump heeft het over 'een grote doorbraak'. 'Een historisch vredesakkoord tussen onze twee goede vrienden', aldus de president op Twitter.

De regio's waarop Israël nu niet langer aanspraak zal maken, werden ook al vermeld in Trumps plan voor vrede in het Midden-Oosten. In de plaats daarvan maakt Tel Aviv werk van het aanknopen van betere banden met landen in de Arabische wereld.

De diplomatieke betrekkingen tussen Israël en de Golfstaten waren al langer stopgezet. Met buurlanden Jordanië en Egypte onderhoudt Tel Aviv wel diplomatieke betrekkingen.

