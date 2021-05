Het Israëlische veiligheidskabinet van premier Benjamin Netanyahu heeft donderdag ingestemd met een staakt-het-vuren dat een einde moet maken aan een elf dagen durende militaire operatie in de Gazastrook. Dat heeft het veiligheidskabinet officieel bevestigd. Ook de Palestijnse beweging Hamas bevestigt het bestand.

Het staakt-het-vuren zou volgens Hamas vrijdag om 2 uur 's nachts lokale tijd (1 uur Belgische tijd) ingaan. Israël laat weten dat er nog geen tijdstip overeengekomen is.

Het bestand komt er op voorstel van onderhandelaar Egypte.

Er waren al intensieve diplomatieke besprekingen aan de gang om een einde te maken aan de vijandelijkheden tussen Israël en Hamas, en de druk op Israël, ook vanuiot de VS, werd de voorbije dagen opgevoerd.

Het conflict ontvlamde op 10 mei en het dodental staat ondertussen op meer dan 240 overlijdens. De meeste slachtoffers (meer dan 230) vielen in de Palestijnse enclave aan de kust. Tienduizenden inwoners van de Gazastrook zijn hun huizen ontvlucht.

Oost-Jeruzalem

De aanleiding voor de recente vijandelijkheden was de dreigende uitzetting van Palestijnse huishoudens uit hun huizen in de Arabische wijk Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem. Hun woningen zouden dan zoals vaker in de bezette gebieden in bezit komen van Joodse kolonisten. Na onlusten in Oost-Jeruzalem besloten Hamas, zijn al-Aqsa-brigades en andere militanten in de Gazastrook massaal raketten op Israël af te vuren. Die veroorzaakten weliswaar paniek, maar werden veelal uit de lucht geplukt door de luchtverdediging. Het Israëlische leger heeft naar eigen zeggen grote schade toegebracht aan het tunnelnetwerk en andere infrastructuur van Hamas.

Wat de termen zijn van het bestand is niet bekend.

