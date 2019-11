Het Israëlische leger heeft in het noorden van Gaza een militair doelwit van Hamas gebombardeerd nadat er vanop het grondgebied van de Gazastrook een raket was afgevuurd in de richting van Israël. Dat meldt het Israëlische leger vrijdag.

Een uur eerder had het Israëlische leger (IDF) al getwitterd dat er vanuit Gaza 'voor de vierde keer deze week een raket was afgevuurd die gericht was tegen Israëlische burgers'. Het leger voegde er aan toe dat er kort voor middernacht in het zuiden van Israël sirenes weerklonken.

Het conflict tussen Israël en Palestijnse militanten in Gaza laaide twee weken geleden weer in alle hevigheid op nadat het IDF tijdens een gerichte operatie de 42-jarige leider van de al-Quds Brigades, de gewapende arm van Islamitische Jihad in de Gazastrook, doodde.

Daarop startte de Islamitische Jihad een offensief tegen Israël. De extremistische organisatie vuurde sindsdien al meer dan 360 raketten af op Israël. Israël dreef op zijn beurt de luchtaanvallen op Gaza verder op. Bij het geweld kwamen al zeker 36 mensen, voornamelijk Palestijnse militanten maar ook acht leden van eenzelfde familie, om het leven.