IS-weduwen hopen op snelle terugkeer: 'We willen weer een normaal leven'

We zijn in het Koerdische kamp Al-Hol in het noorden van Syrië om Wielandt (26) en Abouallal (25) te spreken. De twee Syriëgangsters uit Borgerhout zitten al lange tijd met hun zes kinderen vast in het kamp. Vorig jaar eisten ze dat België de kinderen, allemaal jonger dan tien jaar, naar ons land zou terugbrengen. Maar de zaak werd zowel in eerste aanleg als in beroep afgewezen. Tot een Brusselse kortgedingrechter op 26 december besliste dat de kinderen én de moeders naar België gerepatrieerd moesten worden. Ons land krijgt veertig dagen tijd om de terugkeer te regelen. Gebeurt dat niet binnen die termijn, dan moet de Belgische staat 5.000 euro per kind per dag betalen, tot een maximum bedrag van 1 miljoen euro.

