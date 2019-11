IS-strijdster vraagt om terug te mogen keren naar VS

Een jonge jihadist die in de gevangenis zit in het noordoosten van Syrië heeft in een interview met de Amerikaanse televisiezender NBC News opnieuw gevraagd of ze kan terugkeren naar de VS, waar ze geboren is. Washington weigert dat omdat ze geen Amerikaanse staatsburger zou zijn.

De 25-jarige Hoda Muthana, een gevangen IS-strijdster die in gevangenschap in Syrië verblijft, wil terugkeren naar de VS © NBC