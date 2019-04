Islamitische Staat (IS) heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslagen in Sri Lanka. De terreurgroep deed dat dinsdag via zijn officiële communicatiekanaal Amaq.

Bij de zelfmoordaanslagen van zondag kwamen meer dan 300 mensen om het leven. 'De daders van de aanslagen eergisteren die inwoners van landen van de (anti-IS-)coalitie en christenen in Sri Lanka viseerden, zijn strijders van IS', klinkt het in de mededeling. Op Sri Lanka vonden zondag acht zelfmoordaanslagen plaats in kerken, hotels, een woningcomplex en een gastenverblijf. In totaal vielen er meer dan 320 doden. De meeste ontploffingen gebeurden in de hoofdstad Colombo, maar ook in de steden Negombo en Batticaloa waren er doelwitten.