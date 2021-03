Vorige week woensdag bestormden zowat 100 opstandelingen de gasrijke stad in Mozambique.

Terreurgroep Islamitische Staat heeft de aanval op de stad Palma in Mozambique opgeëist. 'IS-strijders hebben de controle van de belangrijke stad Palma overgenomen en meer dan 55 veiligheidskrachten gedood', klinkt het in een statement.

Volgens het ministerie van Defensie zijn minstens zeven mensen om het leven gekomen. Human Right Watch zei dat talloze inwoners zijn omgekomen tijdens de opstand, honderden mensen zijn ook gevlucht.

Het conflict in de olierijke provincie Cabo Delago, aan de grens met Tanzania, sluimert al jaren. In 2010 werd er een van de grootste gasvelden ter wereld ontdekt. Sindsdien wordt de regio regelmatig getroffen door brute aanvallen.

