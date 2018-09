Terwijl Zweden bekomt van de doorbraak van rechts, ziet Angela Merkel de AfD in de peilingen opnieuw groter worden, leest Viktor Orban het Europees Parlement de les en gonzen de onthullingen over Schild en Vrienden na in Vlaanderen. 'Een trumpiaanse ontrafeling van Europa', noemt de vooraanstaande Duitse filosoof Jürgen Habermas het. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan blijft Donald Trump wild om zich heen slaan. 'Dit is het einde van een tijdperk', stelde de voormalige Amerikaanse vicepresident Joe Biden. Hij benadrukte in zijn begrafenisrede voor John McCain dat met het overlijden van de senator niet alleen een vooraanstaand patriot verdween, maar ook een generatie die zich onderscheidde door integriteit, plichtsbesef, moed en toewijding aan de gedachte van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring. Is dit het einde van de westerse fatsoenpolitiek, van de idealen van menselijkheid, openheid en democratie waar de westerse wereld zo prat op ging?

...