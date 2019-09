'Om de democratie te herstellen, moet het volk zich als een volk gedragen', meent professor Jonathan Holslag (VUB).

Anacyclose, de cyclus van het politieke verval, veronderstelt dat democratieën verworden tot een chaotische heerschappij van de meute. Ochlocratie heet dat. Zitten we vandaag op dat punt, het verval van een democratie in een politiek bestel waarbij het er vooral op aankomt welke menigte het hardst kan schreeuwen of intimideren? De democratie als een stammentwist? Als je de voorbije maanden de debatten in het Britse Lagerhuis, het politieke rumoer in Italië, de zoveelste uitspatting van Donald Trump of de regeringsvorming bij ons zag, dan vraagt zelfs de vurigste voorstander van de democratie zich af of het niet welhaast beter is om die staat van politieke zinsverbijstering in te ruilen voor de beheerstheid van pakweg de Chinese leider Xi Jinping.

...