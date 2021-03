Meningen lijken steeds verder uit elkaar te liggen. En ideeën die even geleden nog extreem waren, lijken nu mainstream. Knack en het Hannah Arendt Instituut presenteren de nieuwe podcastreeks 'Gemene delers'.

Het tempo van de sociale media dwingt de pers om razendsnel te communiceren en Donald Trump heeft de media tot staatsvijand uitgeroepen. Tim Pauwels, ombudsman van VRT en Jozefien Daelemans, oprichtster van Charlie Mag, gaan erover in gesprek. Bepalen de media de feiten? En kan een journalist wel objectief zijn? Beluister de podcast op knack.be, hannah-arendt.institute of in je favoriete podcastapp.