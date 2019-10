'Is de revolutie in Tunesië te zacht geweest?'

Jan Goossens Directeur Mamas for Africa, een NGO die zich inzet voor vrede en duurzame ontwikkeling in Afrika.

Jan Goossens werkt al vier jaar afwisselend in Marseille en Tunis, waar hij curator is van het tweejaarlijkse kunstenfestival Dream City. Hij stelt vast dat veel oudgedienden van dictator Ben Ali opnieuw aan de touwtjes trekken in het land van de Jasmijnrevolutie. 'De meeste Tunesiërs hebben geen boodschap aan de goednieuwsshow over de Tunesische voorbeelddemocratie, die zo populair is in het Westen.'

Een aanhangster van de gearresteerde presidentskandidaat Nabil Karoui betoogt in Tunis. © Reuters

Tunesië beleeft weer historische tijden. In amper twee maanden tijd stierven afgelopen zomer de twee belangrijkste politieke figuren van de vorige halve eeuw: Béji Caïd Essebsi, de eerste democratisch verkozen president, en de in 2011 verjaagde ex-dictator Zine el-Abidine Ben Ali. In september en oktober volgen cruciale verkiezingen elkaar op, zowel om een nieuwe president aan te wijzen als om een nieuw parlement samen te stellen. Op het spel staan de verworvenheden van de Jasmijnrevolutie van begin 2011: een progressieve grondwet en relatief solide democratische instellingen. De resultaten van de eerste ronde van de presidentsverkiezingen op 15 september sloegen meteen in als een bom: de zittende politieke klasse, 'modernisten' zowel als moslimbroeders, werd weggevaagd.

