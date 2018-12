Is de democratie dood in Latijns-Amerika?

Mensen in Latijns-Amerika zijn diep teleurgesteld in de democratie. Dat is de conclusie van een enquête die het Chileense onderzoeksbureau Latinobarómetro uitvoerde onder twintigduizend bevraagden in achttien landen in de regio. Het vertrouwen in het democratische systeem staat op het laagste peil in meer dan twintig jaar.

