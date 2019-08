Is Albanië klaar voor de EU? Knack verbleef vier weken lang in Albaniës enige vrouwengevangenis

Volgens rapporten van de Europese Commissie is Albanië klaar om lid te worden van de EU. Nederland, Frankrijk en Denemarken uiten twijfels over de bestrijding van de corruptie en de georganiseerde misdaad in het land. Hoe staat het land er echt voor? Knack deed Nelson Mandela's lakmoesproef en zat vier weken in Albaniës enige vrouwengevangenis.

Gevangenis van Ali Demi De enige vrouwengevangenis van het land. © Bernadet de Prins

Niemand kent een land echt zolang hij er de gevangenissen niet heeft gezien. Een natie moet niet worden beoordeeld op hoe ze haar hoogste burgers behandelt, maar haar laagste. - Nelson Mandela.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×