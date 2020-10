Iran heeft zondag verklaard dat het wapenembargo van de Verenigde Naties tegen Teheran verlopen is, krachtens het internationaal akkoord over het Iraanse kernprogramma en resolutie 2231 van de VN-Veiligheidsraad. Die resolutie keurde het akkoord uit 2015 goed.

'Vanaf vandaag zijn alle restricties voor wapentransfers, activiteiten die daaraan verbonden zijn, en financiële diensten naar en van de Islamitische Republiek Iran (...) allemaal automatisch opgeheven', zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een persbericht.

Het internationaal akkoord over het Iraanse kernprogramma bepaalt dat het embargo, dat de verkoop van wapens en zwaar militair materieel aan Iran verbiedt, vervalt op 18 oktober. 'De Islamitische Republiek Iran mag zich dus wapens en de noodzakelijke middelen verschaffen uit om het even welke bron, zonder wettelijke beperkingen en uitsluitend op basis van haar defensieve noden', zegt het ministerie.

Moskou bevestigde in september zijn wil om militair samen te werken met Teheran van zodra het embargo opgeheven is. Ook China maakt er geen geheim van dat het wapens aan Iran wil verkopen na 18 oktober. Volgens het persbericht kan Iran 'ook defensieve wapens exporteren, op basis van zijn eigen beleid'.

In augustus slaagden de Verenigde Staten er niet in om de Veiligheidsraad ertoe te brengen het wapenembargo te verlengen, en de internationale sancties tegen Iran te herstellen die krachtens het pact worden opgeheven. In mei 2018 had de Amerikaanse president Donald Trump zich eenzijdig teruggetrokken uit het akkoord over het Iraanse kernprogramma.

Trump argumenteert dat het akkoord onvoldoende garandeert dat Teheran geen atoombom aanmaakt. De Verenigde Staten worden daarin niet bijgetreden door de andere partijen van dat akkoord: Duitsland, China, Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland. Iran heeft altijd ontkend dat het zo'n wapen wil.

