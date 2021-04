Iran is van plan om vanaf 'volgende week' daadwerkelijk te starten met de productie van 60 procent verrijkt uranium. Dat meldt de ambassadeur van Iran bij de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA).

Iran verrijkt uranium momenteel tot 20 procent, veel meer dus dan de 3,67 procent vastgelegd in het internationale nucleair akkoord dat in 2015 in Wenen werd gesloten. Een raffinering tot 60 procent zou het land in staat stellen snel tot 90 procent en meer op te schalen, waarna het mineraal voor militaire doeleinden kan worden gebruikt. Ambassadeur Kazem Gharibabadi liet via Twitter weten dat de voorbereidende werkzaamheden dinsdagavond zijn begonnen.

De beslissing is volgens de Iraanse president Hassan Rohani een antwoord op het 'nucleaire terrorisme' van Israël. Iran beschuldigt Israël ervan de Iraanse nucleaire site Natanz, waar Teheran uranium verrijkt, te willen saboteren. Op de site vond enkele dagen geleden een ontploffing plaats. 'Dit is het antwoord op uw boosaardigheid', aldus Rohani. 'Wat jullie hebben gedaan, wordt nucleair terrorisme genoemd, wat wij doen is legaal.'

