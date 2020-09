De Amerikaanse inlichtingendiensten vermoeden dat Iran de dood wil wreken van generaal Qassem Soleimani, meldt nieuwssite Politico.

Iran zou volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten een moordaanslag overwegen op de ambassadeur van de Verenigde Staten in Zuid-Afrika. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Politico, die zich baseert op twee overheidsbronnen.

Iran zou daarmee de dood willen wreken van Qassem Soleimani, een invloedrijke Iraanse generaal die eerder dit jaar omkwam bij een drone-aanval bevolen door VS-president Donald Trump.

De Amerikaanse regering heeft volgens Politico als sinds het voorjaar vermoedens van een dreiging tegen de ambassadeur, de 66-jarige Lana Marks. De voorbije weken zouden de aanwijzingen concreter zijn geworden. De Iraanse ambassade in het Zuid-Afrikaanse Pretoria zou bij de planning betrokken zijn.

Soleimani was een van de belangrijkste generaals van het Iraanse leger en was verantwoordelijk voor de elitetroepen en Iraanse geheime militaire operaties in het buitenland.

Na de aanslag tegen generaal Soleimani in januari voerde Iran bombardementen uit op een Amerikaanse basis in Irak. Daarbij raakten meer dan tien soldaten gewond. Teheran heeft gezworen wraak te nemen voor de dood van Soleimani, die een belangrijke speler was in het Midden-Oosten.

