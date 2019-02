Iran noemt uitspraken Amerikaanse vicepresident 'haatdragend' en 'belachelijk'

De voorbije dagen heeft Pence de internationale gemeenschap twee keer gewaarschuwd voor de rol van Iran. Dat gebeurde zowel op de Midden-Oostenconferentie in de Poolse hoofdstad Warschau als op de veiligheidsconferentie in de Duitse stad München.

Volgens Pence proberen de Iraniërs een nucleair wapen te verwerven. De Europese landen moeten daarom stoppen met pogingen om Amerikaanse sancties tegen Iran te vermijden. Pence roept de EU ook op om van koers te wisselen en net als de VS uit het nucleair akkoord met Iran te stappen. 'Pence heeft op een arrogante manier aan Europa gevraagd om de VS te vervoegen en op die manier zijn eigen veiligheid aan te tasten', zo reageerde Zarif in München. 'Zijn haatdragende beschuldigingen tegen Iran, inclusief de van onwetendheid getuigende beschuldigingen van antisemitisme, zijn tegelijk belachelijk en gevaarlijk.'

Zarif hekelde ook de 'ziekelijke obsessie' van Washington ten opzichte van Iran. 'Het is de schuld van Iran dat het zich temidden van de Amerikaanse basissen in het Midden-Oosten bevindt', aldus nog een ironische Zarif. De Europese landen zijn niet ingegaan op de vraag om uit nucleair akkoord te stappen, dat in 2015 met Iran werd gesloten. In ruil voor een opheffing van de economische sancties tegen het land ging het Iraanse regime er toen mee akkoord zijn nucleaire programma in te perken. Maar de Amerikaanse president Donald Trump heeft zich teruggetrokken uit de deal, die nog door zijn voorganger Barack Obama werd gesloten.