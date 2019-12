De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een schip in beslag genomen dat verdacht wordt van brandstofsmokkel. De zestien Maleisische bemanningsleden zijn opgepakt, meldt de Iranse radio en televisie IRIB.

De Revolutionaire Garde nam de 1,3 miljoen liter 'gesmokkelde brandstof' in beslag in de buurt van het eiland Aboe Moesa, klinkt het in een mededeling op haar website. De commandant van de zeemacht van de Garde, generaal Ali Olzmayi, zegt daar ook dat het schip al 'het zesde is dat de marine van de Garde in beslag neemt voor de smokkel van brandstof'. In september nam Iran in de strategische Straat van Hormoez nog een schip in beslag en arresteerde het twaalf Filipijnse bemanningsleden.

Ze werden verdacht van betrokkenheid bij een smokkelnetwerk, berichtten Iraanse media toen. In de regio, die cruciaal is voor de internationale oliebevoorrading, zijn de spanningen toegenomen sinds de Amerikaanse beslissing om zich eenzijdig terug te trekken uit het internationaal nucleair akkoord met Iran uit juli 2015. In mei laaiden die spanningen verder op, na aanvallen tegen olietankers in de regio, en de inbeslagnames van schepen door Iran.