Iran gaat zich bij de uitvoering van zijn nucleair programma niet langer laten beperken door de bepalingen uit het nucleair akkoord van 2015. Dat heeft de regering in Teheran zondag meegedeeld.

Iran voelt zich niet langer gebonden door het akkoord dat met de internationale mogendheden werd afgesloten, zo blijkt uit de mededeling die verspreid werd via het nieuwsagentschap IRNA. In dat akkoord wordt onder meer een limiet op de verrijking van uranium en op het aantal centrifuges opgelegd.

De deal moet voorkomen dat Iran een nucleair wapen ontwikkelt. In ruil daarvoor zouden de sancties tegen het land worden afgebouwd. Maar het akkoord zit in woelig vaarwater sinds Washington zich er in 2018 uit terugtrok en opnieuw sancties oplegde.

Als reactie daarop begon Teheran bepalingen uit het akkoord met de voeten te treden. Zo werd uranium al sinds november tot meer dan de toegestane 3,67 procent verrijkt. Het land zegt nu de 'vijfde en laatste fase' te zijn ingegaan van de vermindering van de nucleaire verplichtingen. Teheran zegt in de mededeling wel dat de samenwerking met het internationaal atoomenergieagentschap IAEA, dat toeziet op de nucleaire activiteiten, zal worden voortgezet.

Europese landen roepen op tot de-escalatie

Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk willen samen werk maken van een 'de-escalatie' in het Midden-Oosten. Dat heeft een woordvoerder van de Duitse regering zondag meegedeeld. De spanningen in de regio zijn fel opgelopen nadat de Iraanse generaal Qassem Soleimani in Bagdad om het leven werd gebracht bij een Amerikaanse aanval.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel had zondag een telefoongesprek met de Franse president Emmanuel Macron en de Britse eerste minister Boris Johnson om te overleggen over het conflict tussen de VS en Iran. De drie landen zeggen nu in een verklaring 'zich samen in te zetten voor een vermindering van de spanningen in de regio'. Ook vragen ze 'in het bijzonder' aan Teheran om zich terughoudend op te stellen.

Tegelijkertijd wordt benadrukt dat de soevereiniteit en de veiligheid van Irak moeten worden beschermd. Boris Johnson had eerder al laten verstaan dat hij 'in nauw contact' met alle partijen staat om hen aan te zetten tot een beperking van het conflict. 'Ik zal met de andere leiders en met onze Iraakse vrienden praten om vrede en stabiliteit te ondersteunen', zo verklaarde hij.

Johnson beklemtoonde voorts dat Soleimani 'een bedreiging voor al onze belangen' vormde. 'Maar het is duidelijk dat de oproepen tot vergelding of represailles enkel tot meer geweld in de regio zullen leiden, en dat is in niemands belang.'

Opnieuw raketten bij Amerikaanse ambassade in Bagdad

In de buurt van de Amerikaanse ambassade, in de groene zone in Bagdad, zijn zondagavond minstens twee raketten neergekomen. Dat hebben ooggetuigen gemeld aan het Franse persbureau AFP.

De raketaanvallen hebben nog geen slachtoffers geëist, zo wordt uit medische hoek vernomen. Wel zijn vier leden van dezelfde familie gewond geraakt toen nog een andere raket neerkwam in een woonwijk vlakbij de groene zone.

Sinds eind oktober zijn al zeker 14 raketaanvallen gericht op Amerikaanse posities in Irak. De aanvallen zijn nooit opgeëist, maar Washington schrijft de acties toe aan pro-Iraanse milities. De sjiitische beweging Hezbollah had zaterdag de Iraakse soldaten nog opgeroepen om zich voor zondagavond te verwijderen van Amerikaanse basissen in het land.