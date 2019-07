Iran gaat vanaf komende zondag 7 juli 'onbeperkt' uranium verrijken. Dat heeft president Hassan Rohani woensdag gezegd tijdens de ministerraad. Teheran snijdt daarmee de tweede fase van de gedeeltelijke uitstap uit het nucleaire akkoord met de grootmachten aan.

'Op 7 juli zal onze bovengrens voor de verrijking van uranium niet meer 3,67 procent bedragen en zullen wij in dat verband onze verplichtingen niet meer nakomen', aldus Rohani. Al naargelang de behoefte zal Iran de verrijkingsgraad verhogen, luidde het.

In plaats van kritiek uit te oefenen op Teheran, zouden de Verenigde Staten en de overgebleven partners van de nucleaire deal beter het akkoord gewoon omzetten, stelde de Iraanse president. 'Wij voelden en voelen ons honderd procent gebonden door de nucleaire deal (...) maar dat is gebaseerd op wederkerigheid'.

Rohani riep op tot een 'terugkeer naar de logica, de wetten, erkende akkoorden en VN-resoluties.'

Overschreden

Iran overschreed in een eerste fase van de gedeeltelijke uitstap uit de atoomdeal deze week al de limiet op laagverrijkt uranium, zoals die in het nucleaire akkoord gestipuleerd staat. Daarin staat dat Teheran niet meer dan 300 kilogram uranium mag verrijken tot de bovengrens van 3,67 procent. Het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) in Wenen bevestigde dat de stock van 300 kilogram werd overschreden. Waarnemers meenden dat als het ook nog eens tot een onbegrensde uraniumverrijking zou komen, dat het einde van het nucleaire akkoord zou kunnen betekenen.

Bedoeling van de nucleaire deal uit 2015 was de nucleaire ambities van Iran aan banden te leggen, in ruil voor de opheffing van economische sancties. Iran sloot het akkoord met de VS, China, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Rusland en Duitsland, maar de Amerikaanse president Donald Trump besliste vorig jaar om zich eenzijdig terug te trekken uit de overeenkomst. De andere betrokken landen willen Iran ervan overtuigen om het akkoord te blijven naleven.