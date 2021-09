Iran is bereid Libanon van gas te voorzien indien de regering erom vraagt. Dat heeft de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Teheran gezegd. Enkele dagen eerder was in Libanon al een Iraanse levering aangekomen op initiatief van Hezbollah.

'Iran is vastberaden om samen te werken met bevriende regeringen en hen te helpen. In dit geval was er een vraag van een Libanese zakenman. De verkoop is op een normale manier verlopen en de lading is opgestuurd', zo verklaarde woordvoerder Saïd Khatibzadeh. 'Indien de Libanese regering onze brandstoffen wil kopen om de problemen van de bevolking van het land op te lossen, dan zullen wij hen voorzien', voegde hij toe.

Op initiatief van Hezbollah waren donderdag via Syrië tientallen tankwagens met Iraanse brandstoffen aangekomen in Libanon. Een olietanker had de lading afgeleverd in de Syrische havenstad Banias. De islamitische beweging was tot actie overgegaan omdat Libanon met een groot tekort aan brandstoffen kampt. Dat treft belangrijke sectoren als de gezondheidszorg, de communicatie- en de voedingssector in het land, dat in een zware economische crisis zit.

De import van olie uit Iran werd al bekritiseerd door premier Najib Mikati. De Libanese autoriteiten hebben immers herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat ze bij hun financiële transacties de Amerikaanse sancties tegen Iran niet willen schenden. Mikati meent echter dat de transacties van Hezbollah geen gevolgen zullen hebben. 'Ik ben triest vanwege de schending van de soevereniteit van Libanon, maar ik vrees geen sancties, want de operatie is onafhankelijk van de Libanese regering verlopen', zei hij aan televisiezender CNN.

Ook de secretaris-generaal van Hezbollah, Hassan Nasrallah, bevestigde dat zijn partij besloten had om de Iraanse schepen naar Syrië te laten komen, en niet rechtstreeks naar Libanon, om te vermijden dat de Libanese staat zou blootgesteld worden aan sancties.

