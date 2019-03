Iraanse Koerden in het offensief tegen Teheran: 'We spiegelen ons aan de IRA'

Of hij zich als vertegenwoordiger van de Koerdische Democratische Partij van Iran (KDPI) bij de Europese Unie wel veilig voelt in een druk café in Brussel? Hesam Dastpish (44) vindt de vraag niet vergezocht. Tenslotte is de KDPI een in Iran verboden verzetsbeweging die al tientallen jaren een gewapende strijd voert tegen de Islamitische Republiek. De Iraanse inlichtingendiensten elimineren desnoods hinderlijke ballingen. Vorig jaar nog zette Nederland twee Iraanse diplomaten uit als represaille voor de moord op twee Nederlandse Iraniërs in 2015 en 2017. 'Ik ben voorzichtig', zegt Dastpish, een in Teheran opgeleide politicoloog die in België als asielzoeker is erkend.

