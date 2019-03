'Iraanse burgerwachten vallen vrouwen aan die actie voeren tegen verplichte hoofddoek'

Uit een studie van het Iraanse parlement bleek vorig jaar dat een meerderheid van de vrouwen in Iran tegen de verplichte hoofddoek is. Zowat 55 procent van de vrouwen vindt dat het dragen van een islamitische hoofddoek vrijwillig zou moeten zijn en dus niet langer verplicht. De meesten van die 55 procent zouden bovendien geen hoofddoek meer dragen mocht het niet meer verplicht zijn. Vooral bij hooggeschoolde vrouwen in Iran verliest de hoofddoek aan belang.

Momenteel zijn vrouwen en meisjes vanaf negen jaar nog verplicht een hoofddoek en een lange mantel te dragen, om haren en lichaamscontouren in het openbaar te verbergen. Wie die regel niet respecteert, dreigt opgepakt te worden door de religieuze politie. Toch worden hoofddoeken steeds kleiner en de mantels korter.

Volgens Amnesty International houden de zedenpolitie en de burgerwachten zich steeds meer bezig met het intimideren van vrouwen die actie voeren tegen het hoofddoekengebod. Op de video's zijn gewone burgers en zedenpolitie in burgerkledij te zien die vrouwen lastigvallen en aanvallen.

In bovenstaande video is te zien hoe de zedenpolitie (in/rondom het busje) een vrouw zonder hoofddoek probeert te arresteren. Omstanders proberen haar te helpen. Vervolgens trekt een man in burgerkleding, naast het busje, zijn pistool tegen de vrouw en de mensen die haar proberen te helpen.

De aanvallers lijken volgens Amnesty International 'brutaler' te worden nu de vrouwen meer en meer het geweld proberen te filmen en te verspreiden via sociale media. 'De video-opnames die de afgelopen weken zijn verschenen, tonen aan hoe schokkend de mishandeling van vrouwen in Iran is', zegt Philip Luther van Amnesty. 'Ze worden dagelijks geconfronteerd met geweld van de zedenpolitie of de burgerwachten omdat ze de hijab-wetten van het land durven trotseren. De Iraanse hijab-wetten zijn niet alleen diep vernederend en discriminerend, ze worden ook gebruikt om gewelddadige aanvallen op vrouwen en meisjes op straat te rechtvaardigen', aldus nog Luther.