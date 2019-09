De Iraanse president Hassan Rohani heeft maandag de drone-aanval op Saoedi-Arabische olie-installaties gerechtvaardigd, die werden opgeëist door de Houthi-rebellen in Jemen. De Houthi's "doen niets meer dan zich verdedigen" tegen Saoedische bombardementen, klinkt het.

'Jemen is het doelwit van dagelijkse bombardementen', zei Rohani in Ankara in de marge van een top over het conflict in Syrië met zijn Russische en Turkse ambtgenoten Vladimir Poetin en Recep Tayyip Erdogan. 'Het Jemenitische volk is verplicht om te reageren. Ze doen niets meer dan zich verdedigen.'

Sinds 2014 zijn grote delen van Jemen onder de controle van de Houthi's, waaronder de hoofdstad Sanaa. Een militaire coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië probeert de rebellen te bestrijden met onder meer bombardementen. Het soennitische Saoedi-Arabië ziet de Houthi-rebellen als een hechte bondgenoot van de sjiitische aartsvijand Iran. Volgens de coalitie tonen de eerste resultaten van het onderzoek naar de drone-aanval dat de wapens die werden gebruikt, van Iraanse oorsprong zijn. Er is ook een onderzoek aan de gang om de locatie te bepalen van waaruit de aanval werd gelanceerd.

Poetin

Ook Poetin liet zich in geheel eigen stijl opmerken. Hij bood Saoëdi-Arabië maandag Russische wapens aanbevolen. 'We zijn bereid om Saoedi-Arabië op gepaste wijze te ondersteunen zodat het zijn territorium kan beschermen', zei hij.

'We zouden het op dezelfde manier kunnen doen als Iran dat Russische raketsystememen van het type S-300 heeft aangekocht, of op de manier van Turkije dat de Russische raketsystemen S-400 heeft aangekocht', ging het Russische staatshoofd voort. Die wapens 'zullen vast en zeker eender welke site in Saoedi-Arabië beschermen'.