Een Brits-Iraanse vrouw die vastzit in Iran, Nazanin Zaghari-Ratcliffe, heeft haar beroep tegen een tweede celstraf verloren. Dat betekent dat ze op elk moment opnieuw naar de gevangenis kan gestuurd worden, zegt haar lokale volksvertegenwoordiger.

De Britse volksvertegenwoordiger Tulip Siddiq zei dat haar veroordeling tot een jaar cel, plus een jaar reisverbod, is bevestigd zonder een rechtbankzitting. Hij maande de Britse premier Boris Johnson en de overheid aan om actie te ondernemen.

De Brits-Iraanse vrouw werd in 2016 veroordeeld tot vijf jaar cel, omdat ze zou gepland hebben de regering omver te werpen. Ze was in het land met haar dochter om haar familie te bezoeken, toen ze werd gearresteerd. Ze bracht vier jaar door in de Evin-gevangenis. Het laatste jaar van haar celstraf bracht ze door in huisarrest in Teheran, maar enkele dagen na haar vrijlating dit jaar werd ze veroordeeld voor 'het verspreiden van propaganda tegen het regime'.

De vrouw en haar familie kregen van de Iraanse autoriteiten te horen dat ze vastgehouden wordt omdat Londen een uitstaande schuld van 400 miljoen pond (474 miljoen euro) niet aan Iran heeft betaald. Ze is een van de verschillende mensen met Britse of dubbele nationaliteit die in Iran worden vastgehouden.

Haar echtgenoot Richard Ratcliffe, het parlementslid Siddiq en mensenrechtenorganisatie Amnesty International ijveren al jaren voor haar vrijlating. Volgens haar man is zijn echtgenote een speelbal geworden van politieke verschillen tussen de regering in Teheran en het Westen.

