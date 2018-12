Internationale gemeenschap bereikt akkoord over uitvoering akkoord van Parijs

De Poolse voorzitter van de COP24, Michal Kurtyka, zei tevreden te zijn met het akkoord, waarmee de doelstellingen van het akkoord van Parijs verder geconcretiseerd kunnen worden. Kurtyka sprak van 'een historisch moment'.

De regels, het 'rule book' in het VN-jargon, zijn aangenomen na afloop van een COP24 die lang uitliep, tot zaterdagavond. Ze zijn het resultaat van twee jaar technische en arbeidsintensieve onderhandelingen. Ze werden doorkruist door de verkiezing van verschillende klimaatsceptici, zoals de Amerikaanse miljardair Donald Trump.

De uitvoerende regels, die technisch van aard zijn, zijn essentieel voor een goede uitrol van het klimaatakkoord van Parijs. Het klimaatakkoord heeft als doel om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden, indien mogelijk zelfs onder de 1,5 graad. Ook moeten de regels een wederzijds vertrouwen tussen de landen bewerkstelligen.

Het kwam erop aan om een aanvaardbare middenweg te vinden tussen de eisen van de industrielanden en de ontwikkelingslanden. De eerste groep wil een strikte opvolging van de engagementen, de tweede een zekere flexibiliteit.

Een ander gespreksonderwerp tijdens deze COP24 was het formuleren van hogere doelstellingen. Met het oog daarop was op de COP23 van vorig jaar in Bonn de zogenaamde 'Talanoa'-dialoog overeengekomen. De 'verhoging' kwam de voorbije veertien dagen vaak ter sprake. Ze is nodig omdat de engagementen die landen tot nu toe zijn aangegaan, zouden leiden tot een opwarming van de aarde met meer dan drie graden.

Maar de landen die het ergst getroffen zijn door de klimaatverandering, alsook de verschillende ngo's, blijven op dat vlak op op hun honger zitten.